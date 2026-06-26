Macaristan, ulusal para birimi forinti bırakıp euroya geçiş için 2030 yılını hedefliyor. Başbakan Péter Magyar'ın açıklaması piyasalarda olumlu karşılanırken, ülkenin önünde Maastricht kriterlerini karşılama süreci bulunuyor.

Macaristan, ulusal para birimi olan forinti geride bırakarak euro kullanımına geçiş için hazırlıklarını hızlandırıyor. Başbakan Péter Magyar, ülkenin 2030 yılına kadar ortak para birimine geçmeyi hedeflediğini duyurdu. Açıklamanın ardından finans piyasalarında pozitif bir hava oluştu.

"KISA VADEDE KOLAY OLMAYACAK"

Magyar, kamuoyu araştırmalarına göre Macar vatandaşlarının önemli bir bölümünün euroya geçişi desteklediğini ifade etti. Ancak mevcut ekonomik göstergeler nedeniyle bu hedefe ulaşmanın kısa vadede kolay olmayacağını da vurguladı.

Başbakanın açıklamalarının ardından Macar forinti değer kazanırken, ülkenin devlet tahvillerinin getirilerinde düşüş yaşandı. Uzmanlar, bu gelişmeyi yatırımcı güveninin artmasına yönelik olumlu bir sinyal olarak değerlendirdi.

ZORLU SINAV: MAASTRİCHT KRİTERLERİ

Macaristan'ın euro bölgesine katılabilmesi için Avrupa Birliği'nin belirlediği Maastricht kriterlerini eksiksiz şekilde yerine getirmesi gerekiyor. Bu kapsamda enflasyonun düşük seviyelerde tutulması, bütçe açığı ile kamu borcunun belirlenen sınırları aşmaması, döviz kurunun istikrarlı seyretmesi ve uzun vadeli faiz oranlarının gerekli koşulları sağlaması gerekiyor.

Ekonomik reformların başarıyla uygulanması halinde Macaristan, 2030 hedefi doğrultusunda euro kullanan ülkeler arasına katılmayı amaçlıyor.