Olay, kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 2 yaşındaki Asmin G., 4. katta korumalığı bulunmayan merdivenlerden indiği sırada dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten başının üzerine düşen küçük çocuk ağır yaralandı.

Ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Asmin G., burada yapılan ilk müdahalenin ardından tetkiklere alındı. Yapılan kontrollerde kafatasında kırık tespit edilen küçük çocuk, Beyin Cerrahisi Servisi'nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, kazanın meydana gelişine ilişkin soruşturmasını sürdürüyor.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ