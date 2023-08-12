Bursa’da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan iki grup cadde üzerinde karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya tutuşan şahıslardan biri, yanındaki bıçağı üzerine gelen kişiye doğru savurdu. Bıçak darbesiyle yaralanan şahıs yere düşerken, çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis ekiplerinin gelmesiyle kavga son buldu. 112 ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralı şahıs ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.