Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evde yaşayan 70 yaşındaki Nebibe Ç., yaşam alanını adeta bir çöplüğe dönüştürdü. Bu rahatsız edici koku ve çevre sorunları, mahalle sakinlerinin şikayetleri sonucunda Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Ancak ev sahibi Nebibe Ç.'yi ikna etmek, polis, zabıta ve temizlik ekibinin uzun süren çabalarını gerektirdi. Savcılık kararıyla eve gelen ekipler, yaşlı kadını çevre temizliği için işbirliği yapmaya davet etti.

Yaşlı kadın, uzun bir süre direndikten sonra eve tekrar girmek istedi, ancak polis tarafından engellendi. İçeriye giremeyeceğini anladığında ise, bu sefer görevlerini yerine getiren memurlara ve ihbar eden komşularına sırayla beddua etmeye başladı. Bu gerilimli anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Evden çıkarılan çöp ise kamyon kamyon taşındı.

Belediyenin ekipleri tarafından temizlenen ev, ardından dezenfekte edilip sahibine tekrar teslim edildi.