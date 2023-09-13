Bursa'da farklı evlere girerek büyük miktarlarda para çalan hırsız, Antalya'da lüks bir tatil yaparken Bursa polisi tarafından yakalandı. Şüphelilerin hareketleri, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Çamlıca Mahallesi'nde bulunan bir ev, Semih Ö. adlı hırsızın hedefine girdi. Hırsız, balkon kapısına yöneldi ve ilk denemesi başarısızlıkla sonuçlandı. Ancak hırsız, birkaç saat sonra tekrar gelerek kapıyı açmayı başardı. Önceden keşfettiği parayı alıp hızla kaçtı.

Birkaç gün sonra Semih Ö., yanına bir arkadaşını alarak Konak Mahallesi'nde bulunan başka bir eve gitti. Ev sahibinin sokak köpeğiyle oynayarak dikkatleri dağıttılar ve daha sonra eve girip hırsızlık gerçekleştirdiler.

Ancak bu hırsızlık macerasının sonunda, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği, güvenlik kameraları aracılığıyla hırsızın kimliğini tespit etti. Bursa polisi, hırsızı Antalya'da bir otel odasında kız arkadaşıyla eğlenirken yakaladı.

Şüpheli, Bursa'ya getirilip ifadesi alındıktan sonra gözaltındaki işlemleri tamamlandı ve mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.