Bursa'da planlanan elektrik kesintileri kapsamında, 01, 02 ve 03 Aralık tarihlerinde birçok ilçede enerji kesintisi uygulanacak. UEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintiler şu mahalleleri etkileyecek:

Büyükorhan Elektrik Kesintisi:

01.12.2023 tarihinde 11:00 - 15:00 saatleri arasında Kınık, Çeribaşı, Tekerler, Hemşeriler, Akçasaz, Karaağız, Pirebeyler, Bademlik, Demirler, Yenice mahallelerinde.

Gemlik Elektrik Kesintisi:

01.12.2023 tarihinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında Feyziye, Hamidiyeköy, Fındıcak, Ericekköyü, Dışkayaköyü mahallelerinde.

03.12.2023 tarihinde 11:00 - 14:00 saatleri arasında Hisar mahallesinde.

03.12.2023 tarihinde 07:00 - 10:00 saatleri arasında Hamidiye mahallesinde.

Gürsu Elektrik Kesintisi:

01.12.2023 tarihinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında Dışkayaköyü, Ericekköyü, Yenidoğan mahallelerinde.

02.12.2023 tarihinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında Yenidoğan mahallesinde.

İznik Elektrik Kesintisi:

01.12.2023 tarihinde 09:30 - 17:30 saatleri arasında Göllüce mahallesinde.

01.12.2023 tarihinde 10:00 - 18:00 saatleri arasında Mustafalı, Selçuk mahallelerinde.

02.12.2023 tarihinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında Yeşil Camii, Beyler, Selçuk, Yeni, Mahmut Çelebi mahallelerinde.

02.12.2023 tarihinde 10:00 - 18:00 saatleri arasında Mustafalı mahallesinde.

02.12.2023 tarihinde 10:30 - 18:30 saatleri arasında Göllüce mahallesinde.

Karacabey Elektrik Kesintisi:

02.12.2023 tarihinde 14:00 - 15:00 saatleri arasında Abdullahpaşa, Yeni, Tavşanlı, Tabaklar, Mecidiye, Karacaahmet, Drama, Yenice, Saadet, Rungunpaşa, Nasrettin, Gazi, Canbalı, Sırabademler mahallelerinde.

02.12.2023 tarihinde 09:00 - 10:00 saatleri arasında Abdullahpaşa, Yeni mahallelerinde.

Kestel Elektrik Kesintisi:

01.12.2023 tarihinde 09:00 - 14:00 saatleri arasında Nüzhetiye, Kayacık mahallelerinde.

Mustafakemalpaşa Elektrik Kesintisi:

01.12.2023 tarihinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında Körekem mahallesinde.

02.12.2023 tarihinde 11:00 - 15:00 saatleri arasında Demirdere, Yalıntaş, Tatkavaklı mahallelerinde.

Nilüfer Elektrik Kesintisi:

01.12.2023 tarihinde 09:00 - 15:00 saatleri arasında Kızılcıklı, Balkan mahallelerinde.

Osmangazi Elektrik Kesintisi:

01.12.2023 tarihinde 10:30 - 12:30 saatleri arasında Çekirge, İstiklal, Soğukkuyu, Hürriyet mahallelerinde.

01.12.2023 tarihinde 15:00 - 17:00 saatleri arasında Çekirge, Hüdavendigar mahallelerinde.

01.12.2023 tarihinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında Çiftehavuzlar, Güneştepe, Altıparmak, Selimiye, Çırpan, Adalet, Yenikaraman mahallelerinde.

01.12.2023 tarihinde 09:00 - 10:30 saatleri arasında Kükürtlü, Çekirge mahallelerinde.

02.12.2023 tarihinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında Çiftehavuzlar mahallesinde.

03.12.2023 tarihinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında Çiftehavuzlar mahallesinde.

Yenişehir Elektrik Kesintisi:

02.12.2023 tarihinde 15:00 - 17:00 saatleri arasında Tabakhane, Akdere, Gündoğan, Yeni, Subaşı mahallelerinde.

Yıldırım Elektrik Kesintisi: