Bursa'da planlanan elektrik kesintileri kapsamında, 01, 02 ve 03 Aralık tarihlerinde birçok ilçede enerji kesintisi uygulanacak. UEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintiler şu mahalleleri etkileyecek:
Büyükorhan Elektrik Kesintisi:
- 01.12.2023 tarihinde 11:00 - 15:00 saatleri arasında Kınık, Çeribaşı, Tekerler, Hemşeriler, Akçasaz, Karaağız, Pirebeyler, Bademlik, Demirler, Yenice mahallelerinde.
Gemlik Elektrik Kesintisi:
- 01.12.2023 tarihinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında Feyziye, Hamidiyeköy, Fındıcak, Ericekköyü, Dışkayaköyü mahallelerinde.
- 03.12.2023 tarihinde 11:00 - 14:00 saatleri arasında Hisar mahallesinde.
- 03.12.2023 tarihinde 07:00 - 10:00 saatleri arasında Hamidiye mahallesinde.
Gürsu Elektrik Kesintisi:
- 01.12.2023 tarihinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında Dışkayaköyü, Ericekköyü, Yenidoğan mahallelerinde.
- 02.12.2023 tarihinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında Yenidoğan mahallesinde.
İznik Elektrik Kesintisi:
- 01.12.2023 tarihinde 09:30 - 17:30 saatleri arasında Göllüce mahallesinde.
- 01.12.2023 tarihinde 10:00 - 18:00 saatleri arasında Mustafalı, Selçuk mahallelerinde.
- 02.12.2023 tarihinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında Yeşil Camii, Beyler, Selçuk, Yeni, Mahmut Çelebi mahallelerinde.
- 02.12.2023 tarihinde 10:00 - 18:00 saatleri arasında Mustafalı mahallesinde.
- 02.12.2023 tarihinde 10:30 - 18:30 saatleri arasında Göllüce mahallesinde.
Karacabey Elektrik Kesintisi:
- 02.12.2023 tarihinde 14:00 - 15:00 saatleri arasında Abdullahpaşa, Yeni, Tavşanlı, Tabaklar, Mecidiye, Karacaahmet, Drama, Yenice, Saadet, Rungunpaşa, Nasrettin, Gazi, Canbalı, Sırabademler mahallelerinde.
- 02.12.2023 tarihinde 09:00 - 10:00 saatleri arasında Abdullahpaşa, Yeni mahallelerinde.
Kestel Elektrik Kesintisi:
- 01.12.2023 tarihinde 09:00 - 14:00 saatleri arasında Nüzhetiye, Kayacık mahallelerinde.
Mustafakemalpaşa Elektrik Kesintisi:
- 01.12.2023 tarihinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında Körekem mahallesinde.
- 02.12.2023 tarihinde 11:00 - 15:00 saatleri arasında Demirdere, Yalıntaş, Tatkavaklı mahallelerinde.
Nilüfer Elektrik Kesintisi:
- 01.12.2023 tarihinde 09:00 - 15:00 saatleri arasında Kızılcıklı, Balkan mahallelerinde.
Osmangazi Elektrik Kesintisi:
- 01.12.2023 tarihinde 10:30 - 12:30 saatleri arasında Çekirge, İstiklal, Soğukkuyu, Hürriyet mahallelerinde.
- 01.12.2023 tarihinde 15:00 - 17:00 saatleri arasında Çekirge, Hüdavendigar mahallelerinde.
- 01.12.2023 tarihinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında Çiftehavuzlar, Güneştepe, Altıparmak, Selimiye, Çırpan, Adalet, Yenikaraman mahallelerinde.
- 01.12.2023 tarihinde 09:00 - 10:30 saatleri arasında Kükürtlü, Çekirge mahallelerinde.
- 02.12.2023 tarihinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında Çiftehavuzlar mahallesinde.
- 03.12.2023 tarihinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında Çiftehavuzlar mahallesinde.
Yenişehir Elektrik Kesintisi:
- 02.12.2023 tarihinde 15:00 - 17:00 saatleri arasında Tabakhane, Akdere, Gündoğan, Yeni, Subaşı mahallelerinde.
Yıldırım Elektrik Kesintisi:
- 01.12.2023 tarihinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında İsabey, Yavuzselim mahallelerinde.
- 01.12.2023 tarihinde 14:00 - 17:00 saatleri arasında Arabayatağı, Mevlana, Yavuzselim mahallelerinde.
- 01.12.2023 tarihinde 09:00 - 13:00 saatleri arasında Arabatayağı mahallesinde.
- 02.12.2023 tarihinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında Mevlana, Yavuzselim mahallelerinde.