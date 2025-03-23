Olay, bir tamirci dükkanının önünde gerçekleşti. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, aracını tamirciye bırakmıştı. Tamirci aracı tamir ettikten sonra, dükkanın önüne park etti. Ertesi sabah dükkana gelen tamirci, aracını yerinde bulamayınca paniğe kapılarak güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

Kendi aracını çaldı

İlginç olay, güvenlik kamerasından çözüldü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, aracın sahibinin yedek anahtar ile aracı açtığı, daha sonra da çalıştırarak çevreden uzaklaştığı görüldü.

Kaynak: İHA