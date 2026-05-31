Taşınmaz sahibi milyonlarca vatandaşı ilgilendiren emlak vergisi ödemelerinde ilk taksit için süre doluyor.

2026 yılı emlak vergisinin birinci taksit ödemeleri 1 Haziran’da sona erecek. İkinci taksit ödemeleri ise kasım ayı içerisinde yapılacak.

Ödemelerini yasal süresi içinde yapmayan mükelleflere aylık yüzde 3,7 oranında gecikme faizi uygulanacak. Yeni düzenlemeyle birlikte emlak vergisindeki artışlar da her yıl yeniden değerleme oranına göre belirlenecek.

Vergi ödemeleri, belediyelerin vezneleri ve online tahsilat sistemlerinin yanı sıra mobil bankacılık, internet bankacılığı ve e-Devlet bağlantılı ödeme ekranları üzerinden yapılabiliyor. Kurban Bayramı tatili ve kamu çalışanlarına yönelik idari izin nedeniyle belediye veznelerinde yoğunluk ya da hizmet aksaması yaşanabileceğinden, vatandaşların işlemlerini son güne bırakmamaları öneriliyor.

Emlak vergisinde bazı vatandaşlar muafiyet hakkından yararlanabiliyor. Emekliler, herhangi bir geliri olmayanlar, engelliler, gaziler ile şehitlerin dul ve yetimleri bu kapsamda yer alıyor.

Muafiyetten faydalanabilmek için ise belirli kriterlerin sağlanması gerekiyor. Buna göre kişinin Türkiye sınırları içinde yalnızca bir konuta sahip olması ve söz konusu konutun brüt 200 metrekareyi geçmemesi şartı aranıyor. İmar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alınmış konutlar da bu kapsamda değerlendiriliyor.