Gece boyunca etrafa yayılan yoğun koku ve balıkların yola saçılması, vatandaşların tepkisine yol açtı. Durumu fark eden vatandaşlar, belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yola saçılan balıkları temizleyerek muhtemel trafik kazalarını önlemek amacıyla yolu yıkadı. Çalışmalar sırasında çevre sakinleri yaşanan durumu kınarken, bu sorumsuz davranışın bir daha tekrarlanmaması için çağrıda bulundu.

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ise bu kasıtlı eylemi gerçekleştiren kişinin kimliğini tespit etmek amacıyla çalışma başlattı. Yetkililer, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek çevreyi kirleten şahsı tespit edecek.

Kaynak: İHA