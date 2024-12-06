Bursa Mudanya ilçesi Mütareke Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın yanındaki diğer evlere sıçradı. Mahalledeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışması yapıldı. Yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA