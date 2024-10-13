Zeytin ağaçlarını parçalayarak duran tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Orhangazi-İznik Karayolu Üreğil altı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erdi Yeşilyurt (27) idaresindeki 14 GM 510 plakalı çimento malzemesi yüklü tanker İznik istikametinden Orhangazi istikametine doğru seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yoldan çıkan tanker zeytinliğe dalarak devrildi.

Zeytin ağaçlarını kırarak duran tanker sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kabin içerisinden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan sürücü ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesi bulunmazken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.