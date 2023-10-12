Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak için 20 günlük çeşitli etkinliklerle dolu bir program sunacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Atatürk'ün son kez zeybek oynadığı Tarihi Belediye Binası'nda gerçekleştirilen bir basın toplantısında bu etkinlik takvimini açıkladı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 12 Ekim'de başlayacak ve 30 Ekim'e kadar devam edecek.

Atatürk'ün 2 Şubat 1938'deki Bursa ziyaretinde zeybek oynadığı salonda düzenlenen toplantı öncesinde, izleyicilerin büyük ilgisiyle bir zeybek oyunu gerçekleştirildi. Toplantıya İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer de katıldı.

Başkan Aktaş, etkinlik takvimini kamuoyuna duyururken, “Nihayetinde Türk milleti, millî mücadele aşkıyla, dâhili ve harici düşmanlara 'dur' dedi. Bu meşakkatli yıllarda Bursa’mız da nice zorluklar atlattı. Ama Bursa’nın işgalden kurtuluşu ülke sathında büyük bir ümit ışığı oldu. O günden sonra da millî mücadele azmi kararlılıkla perçinlendi. Türk milletinin varlık-yokluk mücadelesi olan ve başarıyla neticelenen millî mücadelenin ardından Cumhuriyet’in ilanı ile devletimiz yeni bir döneme girdi. 29 Ekim 1923 günü, dönüm noktası olarak Türk tarihindeki yerini aldı. Hatta diğer milletlere örnek ve umut olması açısından millî mücadele, dünya tarihinde de ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Geçmişiyle güçlü, enerjisiyle genç, azmiyle dinamik, milletiyle bir olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar olmasını niyaz ediyorum. Millî mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum” dedi.

Etkinlik takvimi

Cumruriyet’in 100. yılına özel hazırlanan etkinlik takvimi şöyle:

12 Ekim - Cumhuriyet’in 100. Yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi Hafızası Sergisi

17 Ekim - Muhtarlar Korosu Cumhuriyet Konseri

20 Ekim - Cumhuriyet’in 100. Yılı 13. Uluslararası FOTOFEST

21 Ekim - Oda Tiyatrosu açılış programı kapsamında ''Kağnı'' adlı tiyatro oyunu

22 Ekim - Beylik’ten Cumhuriyet’e Anadolu Kadın Giysileri temalı defile

22 Ekim - Yavuz Bingöl ile Türk Halk Müziği Bölümü sezon açılışı konseri

23 Ekim - Kültür sanat sezonu lansmanı

25 Ekim - Cumhuriyet Konseri

27 Ekim - 7’den 70’e Cumhuriyet Sergisi

27 Ekim - Cumhuriyet’in Işığında Bursa Yüzyılın Mirası Sergisi

28 Ekim - Vatan Ana'dolu Olunca Tiyatral Gösteri

28 Ekim - Cumhuriyet Bayramı Konulu Atölye Çalışması

28 Ekim - Yüzyılın Ressamı Şefik Bursalı Sergisi

29 Ekim - Fatma Turgut ile Cumhuriyet Bayramı Konseri

30 Ekim - Lozan Mübadelesi’nin 100. Yılı anısına düzenlenen Bursa Günlüğü Hikâye Yarışması Ödül Töreni

30 Ekim - Bursa Liselerarası Münazara Yarışması Finali