Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen uygulama çerçevesinde 15 araca toplamda 22 bin 241 lira ceza kesildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde merkez Osmangazi’de trafik uygulaması düzenlendi. Uygulamaya Narkotik, Çevik Kuvvet, TEM, KOM, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri katıldı. Uygulama çerçevesinde 656 şahsın UYAP sorgulaması yapılırken değişik suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı. Bir işletmede ruhsatsız silah ele geçirilirken, bir başka işletmeye ise 4207 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldı. Ayrıca toplam 173 araç kontrol edilmiş, 15 araca toplam 22 bin 241 TL trafik para cezası kesildi.