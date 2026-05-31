Bacak ve ayak kaslarındaki yetersizlik nedeniyle çocuk yaşlardan itibaren zorlu bir mücadele veren Mavigil, bugüne kadar Rusya’da 10, Türkiye’de ise 1 olmak üzere toplam 11 operasyon geçirdi. Yürüyebilmek için yıllardır tedavi gören başarılı sporcunun, sol bacağı için bir ameliyat daha olması gerekiyor. Ancak maddi imkânsızlıklar nedeniyle destek arıyor.

İrfan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü sporcusu olan Raşid Mavigil, engeline rağmen sağlıklı sporcuların mücadele ettiği kategoride yarışıyor. Son 7 yılda Türkiye, Avrupa ve dünya arenasında toplam 22 şampiyonluk elde eden genç sporcu, ayrıca 4 ikincilik ve 4 üçüncülük kazandı.

Azmi ve başarısıyla dikkat çeken Mavigil, şimdi gözünü 2026 yılı Ekim ayında Hindistan’da düzenlenecek dünya şampiyonasına çevirdi. Yoğun antrenman programına başlayan genç sporcu, hem tedavisini sürdürebilmek hem de Türkiye’yi yeniden zirveye taşıyabilmek için destek bekliyor.

ŞAMPİYON YETİŞTİRİYOR

Hem kendi başarılarının yenilerini ekleyen Mavigil, 3 yıldır beraber çalıştığı 14 yaşındaki Murat Emin Kaya'ya rol model oluyor. Kaya, ilk kez katıldığı Türkiye okullar arası bilek güreşi müsabakalarında da şampiyon oldu.

BAŞARILARA DOYMUYOR

Başarı hikayesini anlatan Mavigil, "Ben Raşit Mavigil. 2017 yılında Rusya’da doğdum. 2019 yılında Türkiye’ye taşındık. Bursa İnegöl ilçesine. Belediye parkında İslam Bayraktar ile tanıştım. Kendisi de bilek güreşine yeni başlamıştı. O süreçte beni de bilek güreşine dahil etmek istedi. Ben tabii kabul ettim. Ailemin haberi olmadan bilek güreşine başladım. O süreçte iyi bir antrenman yaptık. Haftanın 5-6 günü, hatta bazen kendimde dışarıda yaptığım için 7 gün dahil iyi antrenmanlar yaptık. Türkiye, Avrupa, Dünya Şampiyonlukları aldım. 11 yaşında başladım. 7 senedir aktif olarak devam ediyorum bilek güreşine. Toplamda 14 kere Türkiye şampiyonluğum var, 4 kere Avrupa şampiyonluğum var, 4 kere Dünya şampiyonluğum var. Yanı sıra 4 kere 3.’lüğüm var, 4 kere 2.’liğim var Avrupa, Dünya." dedi.

YARIŞMALARA NORMAL KATEGORİDE KATILIYOR

"Doğuştan ayak ve bacaklarında bir engelim olduğu için yani sadece bilek güreşi daha uygun bir spor olduğu için bilek güreşine o yüzden başladım. Yarışmalarda engelli kategorisinde değil de normal kategorisinde yarışıyorum."

11 OPERASYON GEÇİRDİ

"Yaşadığım engel doğuştan olduğu için Rusya'da 10 kere ameliyatı oldum. Türkiye'de de sağ ayaktan kas uzatma ameliyatı geçirdim. Şu anda sol ayaktan da geçirmem gerekiyor. Onun için de biraz maddi durumlarımızın iyi olması gerekiyor. Onun için de bir destek bekliyoruz."

12. AMELİYAT İÇİN DESTEK BEKLİYOR

"Bugüne kadar 11 kez ameliyat geçirdim. 12. ameliyat için de sizlerden destek bekliyorum. Maddi olarak biraz fazla rakamlar var. Sizlerden destek bekliyorum."

HEDEF: 1 ŞAMPİYONLUK DAHA

"Bu sene 2026 yılında 9 Ekim'de Hindistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda da inşallah Dünya Şampiyonu olarak yenilmez bir tarih yazmak istiyorum. Tavsiyem spor yapmak yani sağlıklı beslenmek, disiplinli olmak."

ONU ÖRNEK ALIYOR

Mavigil'i rol model alan 14 yaşındaki Murat Emin Kaya ise," 2012 İnegöl doğumluyum. 14 yaşındayım. Bilek güreşine 3 yıl önce başladım tanıdıklarım aracılığıyla. Bu sene 2026 yılında düzenlenen okullar arası Türkiye Birinciliği müsabakalarında Konya'da Türkiye şampiyonu oldum sağ kolla. Sol kolla Türkiye ikincisi oldum. Marmara'da sol kolla Marmara birincisi, sağ kolla Marmara ikinci oldum. Milli takım seçimlerinde kendi kategorimde 15 yaş altında sağ kol Türkiye dördüncüsü oldum. Hedeflerim önümüzdeki sene düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye şampiyonluğunu alıp Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu'nu gidebilmek. Benim örnek aldığım sporcu Raşit Mavigil. Raşit abiyle aynı salonda olduğumuz için onun çalışmalarını, şampiyonluklarını örnek alıyorum. İnşallah ben de daha çok çalışıp onun gibi dereceler elde etmek istiyorum." dedi.