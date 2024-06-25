Emniyet Müdürü Bülent ve Sevilay Cevatemre'nin oğlu Berk ile Gülcan ve Ergin Tunç'un kızı Nilay, Nilüfer Davet Babil Bahçede görkemli ve geniş katılımlı bir düğün ile dünya evine ilk adımlarını attı. Düğüne Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ve üst düzey emniyet mensupları, tanınmış iş adamları, sinema ve sanat dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Düğünde muhteşem performans sergileyen Ezgi Çakmak cemiyete renk kattı. Evliliğe ilk adımı atan çiçeği burnunda çift düğün boyunca davetlilerle birlikte keyifli dakikalar geçirdi.

Kaynak: İHA