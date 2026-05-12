Hobi bahçesi için yeni düzenlemeler yolda. Taslağa göre, tarım arazilerini tahrip eden Hobi bahçesine kesilen para cezalarından abonelik iptallerine kadar bir dizi sert tedbir masada.

HOBİ BAHÇESİNİN KOOPERATİFLEŞME YOLUYLA SATIŞINA ENGEL

Yeni düzenlemenin en kritik maddelerinden biri, Hobi bahçesinin kooperatifler üzerinden yürütülen hisseli satışları hedef alıyor. Hazırlanan "Hobi bahçesi" taslağına göre, imar planında "tarımsal alan" olarak tescilli yerlerin mülkiyetinin kooperatifler tarafından devralınması ve bu yolla parçalanması tamamen engellenecek.

VALİLİKLERE "RESEN İNCELEME" YETKİSİ

Mevcut sistemdeki Hobi bahçesine yönelik "şikayete bağlı denetim" mekanizması yerini aktif takibe bırakıyor. Düzenleme ile valiliklere, herhangi bir şikayet gelmesini beklemeksizin tarım arazilerindeki yapılaşma durumlarını kendiliğinden (resen) inceleme ve müdahale etme yetkisi verilecek.

METREKARE BAŞINA AĞIR PARA CEZASI

Tarım arazisinin yapısını bozarak hobi bahçesi veya kaçak yapı inşa edenlere yönelik mali yaptırımlar ağırlaştırılıyor. Taslakta, Hobi bahçesinin yapısını bozanlara metrekare başına 2.500 TL idari para cezası kesilmesi öngörülüyor. Ayrıca;2 ayda yıkım şartı: Mevcut Hobi bahçesi yıkılıp arazinin tekrar tarıma uygun hale getirilmesi için sahiplerine 2 ay süre tanınacak. Eski haline getirme: Süre sonunda yıkılmayan Hobi bahçesi, ilgili kurumlarca yıkılarak masraflar arazi sahibinden tahsil edilecek.

ELEKTRİK, SU VE GAZ BAĞLANTILARINA "KİLİT"

Kaçak hobi bahçesine yönelik altyapı hizmetlerine de sınırlama getiriliyor. Bağlantı yasağı: Kaçak olduğu tespit edilen hobi bahçesine elektrik, su ve doğal gaz verilmeyecek.

Kurumlara ceza: Yasalara aykırı şekilde hobi bahçesine bağlantı yapan kurumlara 100 bin TL idari para cezası kesilecek. Abonelik İptalleri: Hobi bahçesine mevcut aboneliklerin 1 ay içinde iptal edilmesi istenecek; iptal edilmemesi durumunda ağır yaptırımlar uygulanacak.

TARIM ARAZİLERİ KORUMA ALTINDA

Gıda güvenliği ve tarımsal sürdürülebilirlik vurgusu yapılan hobi bahçesi düzenlemesi ile Türkiye genelindeki verimli toprakların "parsel parsel" bölünerek konut alanına dönüştürülmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.Hobi bahçesi için yeni düzenlemelerin yer aldığı taslağın yakın zamanda Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.