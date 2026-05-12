Akşam saatlerinde şiddetini artıran yağış sonrası Hacı Osman Deresi kısa sürede taştı. Taşkınla birlikte Cumhuriyet Meydanı civarı, Çay ve Bahçelievler mahalleleri sular altında kaldı. Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla sel sularıyla mücadele etmeye çalıştı.

Bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi ekipleri, suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Selin etkili olduğu bölgelerde çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, 1988 yılında da Havza ilçesinde Hacı Osman Deresi’nin taşması sonucu sel felaketi yaşanmıştı.