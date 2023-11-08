Bursa'da Nilüfer ilçesi Orhaneli Yolu Mihraplı Caddesini Yıldırım Caddesi'ne bağlayan trafik ışıklarında yaşanan şiddetli kaza sonucunda 1'i sağlık çalışanı olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olayın detaylarına göre 16 LH 407 otomobil, Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 16 AHL 827 plakalı içerisinde yaralı bulunan ambulansa çarptı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle ambulans trafik ışıklarına ve levhaya çarptı. Kazanın şiddeti nedeniyle ambulans devrilirken, kazada 1 sağlık personeli ve 2 sivil yaralandı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, olay yerine diğer ambulanslar da geldi. Trafik kısa süreliğine aksadı. Polis kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.