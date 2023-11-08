Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda farklı ve sayısız suçlardan aranan 102 şüpheli enselendi.

Gözaltına alınanlardan 88'i tutuklandı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı Timi “Şehit Jandarma Astsubay Üçvş.

Emrah Ünalan "JASAT MERCEK OPERASYONU"düzenledi.

91 ekip ve 308 çalışanın katıldığı operasyonda, 210 konut, 114 terkedilmiş bina, 242 iş yeri, 122 park ve bahçe ile 114 uygulama noktasında baskınlar yapıldı. 4 bin 851 kişi sorgulanarak 22 kişi hırsızlık, 22 kişi dolandırıcılık, 14 kişi uyuşturucu kullanmak, 9 kişi yaralama, 4 kişi uyuşturucu ticareti, 2 kişi cinayete teşebbüs ve 2 kişi olmak üzere 102 kişi emniyete götürüldü. 88 kişi tutuklanırken, 7,2 gram esrar bulundu.