Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bursa’dan denize girmek için Mudanya’ya gelen 2’si çocuk 3 kişi dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. 16 LD 560 plakalı otomobilin sürücüsü Ö.D. (45) direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere ardından alt geçidin çatısına çarparak takla attı. Otomobil sürücüsü Ö.D. ile birlikte arka koltukta oturan E.Y. (15) ve H.E.D. (12) isimli çocuklar da kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Tedbir amaçlı Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mudanya polisi kazayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Kaynak: İHA