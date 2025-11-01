Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Zubkov sol taraftan kullandığı kornerde uzak direkte Batagov’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.

15. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Osimhen'in ceza sahası için sol çaprazdan şutunda kaleci Onana meşin yuvarlağı kontrol etti.

21. dakikada Yunus Akgün'ün pasında topla buluşan Torreira'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

28. dakikada sol taraftan Sara’nın kullandığı köşe vuruşunda altıpasın sol tarafında iyi yükselen Osimhen’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına dışına gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sol kanattan Muçi’nin ortasında penaltı noktası üzerinde Zubkov’un kafa vuruşunda yerden seken topu kaleci Uğurcan Çakır köşeden çıkardı.

61. dakikada Osimhen’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yunus Akgün'ün rakibini geçip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

64. dakikada Osimhen’in pasında Sane'nin topu ceza yayı gerisine kadar sürüp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Onana’da kaldı.

71. dakikada sağ kanatta topla buluşan Zubkov'un, rakiplerini çalımlayıp ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanı dışına çıktı.

80. dakikada sağ taraftan Sane’nin yaptığı ortada arka direkte Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Onana meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında topu tekrar önünde bulan Osimhen’in pasında Icardi'nin şutunda Onana meşin yuvarlağı kurtardı.

90. dakikada Sallai, rakip yarı alanında Bouchouari'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Cihan Aydın, Bouchouari direkt kırmızı kartla oyun alanı dışına gönderdi.

90+3. dakikada Sane'nin sağ kanattan yaptığı ortada altıpasın gerisinde Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.



Stat: RAMS Park

Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Mustafa Savranlar

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Ahmed Kutucu dk. 85), Lucas Torreira, Gabriel Sara (Ismail Jakobs dk. 74), Leroy Sane, Yunus Akgün (Kaan Ayhan dk. 67), Barış Alper Yılmaz (Mauro Icardi dk. 74), Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Wilfried Singo, Arda Ünyay

Teknik Direktör: Okan Buruk

Trabzonspor: Andre Onana, Wagner Pina, Stefan Savic (Rayyan Baniya dk. 51), Arseniy Batagov, Mustafa Eskihellaç, Christ Inao Oulai, Tim Jabol-Folcarelli, Oleksandr Zubkov (Benjamin Bouchouari dk. 83), Felipe Augusto (Okay Yokuşlu dk. 76), Ernest Muçi (Danylo Sikan dk. 83), Paul Onuachu

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Edin Visca, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Kazeem Olaigbe, Arif Boşluk

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Kırmızı kart: Benjamin Bouchouari (dk. 90) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Okan Buruk (Galatasaray), Christ Inao Oulai (Trabzonspor)

Kaynak: İHA