



Edinilen bilgiye göre, İnegöl'e bağlı kırsal Deydinler Mahallesi yolu üzerinde seyir halinde olan Suriye uyruklu M.T.(31) yönetimindeki 16 MC 0993 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.



Kaza sonucu sürücü yaralanmazken, otomobilde yolcu konumunda bulunan Zekeriya E.(22) ile Zekeriya E.(19) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücudunda kırıklaklar olan Zekeriya E.(22) burada yapılan müdahalenin ardından ameliyata alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.