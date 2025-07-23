Kaza, Karacabey-Mustafakemalpaşa karayolunda Karacabey Pancar Toplama Alanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karacabey'den Mustafakemalpaşa istikametine giden 16 SK 645 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkmak isteyen kamyona çarptı.

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Şiddetli çarpışma sonucu hurdaya dönen otomobildeki Şükrü Kahyaoğlu (52), eşi Fatma Kahyaoğlu (45) ve oğlu Süleyman Kahyaoğlu (19) hayatını kaybederken, 3 yaşındaki Alaattin Kahyaoğlu kazadan yaralı olarak kurtuldu.

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Kazada yaşamını yitiren Şükrü Kahyaoğlu'nun bölge trafik ekiplerinde görevli polis memuru olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA