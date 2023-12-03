Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi’nde 22.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 7 katlı binanın son katında oturan 31 yaşındaki Muzaffer Gümüş hava almak için balkona çıktı.

Genç adam, balkonun çökmesi sonucunda 7'nci kattan aşağı düştü.

Kanlar içerisinde kalan Muzaffer Gümüş’ü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik tedbiri alırken, ağır yaralanan Gümüş’e sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaptı. Sağlık ekipleri tarafından bölgede bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Muzaffer Gümüş, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aynı sokaktaki mahalle esnafından Muhammet A., “Balkondan düştü. Ekipler geldi yaralıya müdahale etti. Sonra hayatını kaybettiğini öğrendik” ifadesini kullandı.

Olay anında dükkanında bulunan esnaftan Sefer A. ise şöyle konuştu: “Rüzgar çıktı, sonrasında balkon çöktü ve biri düştü. Balkon çökünce kimse yaklaşamadı. Polis ve sağlık ekiplerine haber verdik. Sağlık ekipleri 5-10 dakika içerisinde geldi. O sırada ailesi asansörde sıkıştı. Eski bina olduğu için olabilir, sert rüzgara dayanamadı. Aynı şekilde büyük ağaçlar düşüyor. 3-4 tane araba vardı altında. Arabalar geçer geçmez balkon düştü. Sonra sağlık ekipleri yaralıyı götürdü. Ailesine sabır, kendisine rahmet diliyoruz”