Yangın, saat 21.39'da merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi 772. Sokak'ta bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. İhbar üzerine yangın mahalline 12 dakika içerisinde Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait Küçüksanayi'den 6, İhsaniye'den 3, Balıklı, Mimarsinan ve Gürsu'dan 2, Gençosman, Demirtaş, İnegöl, Gemlik, Mudanya, İznik ve Karacabey'den de birer itfaiye aracı bölgeye sevk edildi.

22 araçta 50'den fazla personel alevlere hummalı bir şekilde müdahale ederken, hammaddelerin yanıcı olması ve fırtınanın şiddetini arttırması ekiplerin işini güçleştirdi. Alevler büyürken, siyah dumanlar da birçok noktadan görüldü.

3 saat sonra kontrol altına alındı

Mobilya imalathanesinde başlayan ve fırtınanın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA