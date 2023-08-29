Bursa'da yaşanan trajik olayda, koruma altındaki yurttan izinli çıkan Yasemin Cemre İçlikan'ın (17) geri dönmemesi ve ardından inşaat alanındaki su dolu asansör boşluğunda hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Olayla ilgili tutuklanan Yasemin'in erkek arkadaşı Bedirhan G. (17) hakkında da çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, genç kızın ölümüyle ilgili yaşananlar şöyle gelişti:

Bedirhan G.'nin ifadesine göre, Yasemin Cemre İçlikan'a kuzeniyle birlikte olma teklifinde bulundu ancak bu teklif olumsuz yanıt aldı. Bu durumun ardından ikili arasında ciddi bir tartışma başladı ve kavga çıktı. Bedirhan G., ifadesinde "Birlikte uyuşturucu aldıktan sonra ilişkimizi sürdürdük. Kuzenlerim o sırada yanımıza geldi. Yasemin ile aramızda şiddetli bir tartışma yaşandı ve sonrasında kavga etmeye başladık. Bu sırada sinirlerimiz kontrolümüz dışına çıktı ve Yasemin'e tekme attım. Maalesef dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü" şeklinde ifade verdi.

OLAY

27 Ağustos tarihinde Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi'nde bulunan terk edilmiş bir inşaat alanında, saat 21.00 civarında, hareketsiz bir kadının durduğu ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri, AFAD, itfaiye ekipleri ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ ekibi yönlendirildi. Ekipler, asansör boşluğundaki suyun vidanjör yardımıyla boşaltılmasını sağlarken, bu süreçte suyun içinde hareketsiz yatan kadının kimliği tespit edilmeye çalışıldı. Araştırmalar sonucunda, cesedin 23 Ağustos'ta Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurttan izinli çıkan Yasemin Cemre İçlikan'a ait olduğu belirlendi. Yasemin Cemre İçlikan'ın cansız bedeni, savcının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna nakledildi.

EVLAT EDİNİLDİ

Yasemin Cemre İçlikan'ın sıradışı yaşam öyküsü gün yüzüne çıktı. İki yaşındayken evlat edinildiği bilgisine ulaşıldı. Eskişehir'de yaşayan R.B. ve M.N.İ. çifti, çocuk sahibi olamadıkları için 2008 yılında Yasemin Cemre İçlikan'ı evlatlık olarak kabul ettiler. Ancak, M.N.İ. ile eşinin boşanması sonrasında, Yasemin'in babası olan M.N.İ. ile birlikte Bursa'ya taşındı. Yasemin, 8 yaşına geldiğinde gerçek annesi olmadığını öğrendiğinde büyük bir bunalım yaşadı. 12 yaşına geldiğinde evden kaçmaya başladı ve bu durum Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından fark edildi. Yasemin, yüksek güvenlikli bir yurda yerleştirildi. Ancak, yurttan da kaçmayı sürdürdü ve bu süreçte uyuşturucu kullanımıyla suçlandığı için daha sıkı güvenlik önlemleri gerektiren bir yurda transfer edildi.

Yasemin Cemre İçlikan'ın vefatının ardından yapılan otopsi işlemleri sonrasında, cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak toprağa verildi.

ERKEK ARKADAŞI TUTUKLANDI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, güvenlik kameraları incelendi ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu. Bu çalışmalar sonucunda, genç kızın erkek arkadaşı olduğu belirtilen Bedirhan G. dahil olmak üzere üç kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri sorguladıktan sonra Bedirhan G.'yi "kasten öldürme" suçundan tutuklarken, diğer iki kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.