Mahkeme, Salih İpekçi, Master Bronz Gıda İçecek Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Master Choco Gıda Ambalaj Lojistik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında verdiği karar doğrultusunda, bu şirketlere 1 yıl süreyle kesin mühlet verdi.

Mahkeme, 7 Mayıs 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak olan bu mühletle birlikte, daha önce atanan konkordato komiseri Engin Dinçeli'nin görevine devam etmesine karar verdi. Ayrıca, komiserlerin aylık ücretlerinin şirketin mal varlığından karşılanacağı belirtildi. Mahkeme, geçici mühletle birlikte verilen tedbir kararlarının da devam ettiğini ve İcra İflas Kanunu’ndaki sonuçların etkilerinin süreceğini duyurdu.

Şirketin potansiyeli ve müzakere sürecinde ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda, gerekirse komiser sayısının arttırılabileceği ifade edilse de şu anda tek bir komiserin yeterli görüldüğü vurgulandı. Ayrıca, alacaklıların sınıflandırılması konusunda net bir bilgi olmadığı için şimdilik alacaklılar kurulunun oluşturulmasına yer olmadığı belirtildi. Ancak, ihtiyaç duyulması halinde ya da mahkemenin uygun görmesiyle alacaklar kurulu kurulabileceği kaydedildi.

Konkordato kararına ilişkin detaylar, İcra İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereğince ilan edildi.