Bursa Büyükşehir Belediyesi, çevresel gürültüyü azaltarak kentin yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan bir Gürültü Eylem Planı hazırladı. Plan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandı. Buna göre, gürültüyü azaltmaya yönelik adımlar 69 farklı noktada atılacak ve 8 sessiz bölge korunacak.

Bursa'nın sağlıklı ve yaşanabilir bir kent olma hedefi doğrultusunda, Bursa Büyükşehir Belediyesi, stratejik gürültü haritası oluşturulması ve eylem planının hazırlanması çalışmalarını başarıyla tamamladı. Bu çalışmalar, 2021 yılının Ağustos ayında Büyükşehir Belediyesi ile Çınar Çevre Laboratuvarı arasında imzalanan bir sözleşmeyle başlatıldı. Stratejik Gürültü Haritaları, özellikle hastaneler, okullar, konutlar gibi hassas bölgeleri etkileyen ve 3 milyon 147 bin 818 kişinin gürültüye maruz kaldığı bölgeleri değerlendirdi. Bu haritalar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandı. Çalışmaya ilçe belediyeleri, üniversiteler, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlar da destek verdi.

Toplamda 550 kilometre karayolu, 47.2 kilometre mevcut demiryolu, 11.7 kilometre planlanan demiryolu, 300 eğlence yeri ve 7 sanayi bölgesi ile 10 sanayi tesisi gürültü kaynakları olarak belirlendi. Bu bölgelerde gürültü ölçümü ve araç sayımları yapılarak gürültü haritaları oluşturuldu. Bakanlık tarafından onaylanan gürültü haritalarının ardından, eylem planları hazırlıkları tamamlandı.

Eylem planı, gürültü kaynaklarının tespit edildiği 69 noktada gürültü azaltımına yönelik farklı yöntemlerin uygulanmasını içeriyor. Ayrıca, Bursa'nın en sessiz 8 noktası belirlendi ve bu alanların korunmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol Şube Müdürü Esra Eser, gürültü seviyelerini azaltmanın, gürültü noktalarının belirlenmesi gerektiğini belirtti. Gürültü haritalarının, çevre düzeni planları hazırlanırken önemli bir kaynak olacağını ve halkı gürültü seviyeleri hakkında bilgilendireceğini vurguladı.

Çınar Çevre Laboratuvarı A.Ş. Akustik Uzmanı Seçil Köşü, 69 yoğun gürültü kaynağının belirlendiğini ve bu bölgelerde gürültüyü azaltmaya yönelik modelleme çalışmaları yapıldığını açıkladı. Örneğin, bir yoğun gürültü kaynağı olan karayolu üzerinde hız azaltımı, asfalt yapısının değiştirilmesi ve gürültü bariyerleri gibi farklı önlemlerin test edildiğini söyledi.

Bursa'nın "en sessiz" 8 noktası da belirlendi, ve bu alanların gürültü oluşturan etmenlerden korunması gerektiği vurgulandı. Bu noktalardan biri olan Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü, sessizliğiyle öne çıkıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yıldız Odaman Cindoruk, çevre ve yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini ve gürültü kirliliğinin de önemli bir sorun olduğunu belirtti. Ayrıca, çevresel gürültü haritasının çözüm noktasında rehber olacağını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, gürültü kirliliğinin artan bir sorun olduğuna dikkat çekti ve bu tür çalışmaların sorunun çözümüne katkı sağlayacağını ifade etti.