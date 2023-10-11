İnegöl belediyesi'nin şehrin merkezinde hayata geçirdiği Yeni kent meydanı, Konut alanı ve Merkezi Park projeleriyle 390 araç kapasiteli otopark hizmete açılacak. Açık ve kapalı otoparklar sayesinde şehrin merkezi nefes alacak.

İnegöl Belediyesi, şehir merkezinde iki dev proje ile İnegöl'ün çehresini değiştiriyor. İçerisinde belediye hizmet binasının da bulunduğu Yeni Kent Meydanı ve Yaşam Alanı projesi ile hemen karşı adada hayata geçirilen Merkez Park projeleri şehrin merkezine katacakları görsel değerin yanı sıra, her iki projede yer alan toplam 390 araç kapasiteli otoparkla da parklanma ve trafik sorununa adeta ilaç olacak.

7/24 YAŞAYAN MERKEZ; YENİ KENT MEYDANI VE YAŞAM ALANI

Meydanda yer alan kentsel hizmet binası ve kent merkezinde yeni bir yaşam alanı olarak ifade edilen yeni kent yaşam alanının yanı sıra; Salonu; toplantı salonları, gençlerin beğenisini kazanacak Nöbetçi Kitaphnesi, İnegöl halkının kültür ve sanatla buluştuğu sergi salonu, kafeteryası ve asırlık lezzetlerin sunulucağı Gastro İnegöl Restoranı ile her yaştan bireye yönelik 7/24 canlı bir merkez olacak. Tüm bunların dışında projede toplam 190 araçlık açık ve kapalı otopark da bulunuyor.

ŞEHRİN YEŞİL MEYDANI; MERKEZ PARK

Yeni Kent Meydanı ve Yaşam Alanı projesinin hemen karşısında yükselen Merkez Park projesi de İnegöl’ün yeşil meydanı olacak. Eski hükümet Konağı ve Sedir Kafe'nin bulunduğu karşılıklı iki adada tasarlanan Merkez park içerisinde yeşil alan ağırlıklı; Kafe, etkinlik alanı, ATM alanın, bisiklet park yeri ve taksi durakları yer alacak. Uygulama merkeze düzen getirecek ve 200 araç kapasiteli açık ve kapalı otoparkı da içerecek şekilde dağınık çalışmaları bir araya getirecek.

SEMBOL BİR MEYDAN VE ŞEHİR MERKEZİ DOĞUYOR

Şehrin merkezini yeniden dizayn edecek projelere ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, kısa süre içerisinde hizmete açılacak her iki alanın da İnegöl için önemli bir kazanım olduğunu ifade etti. Başkan Taban,

Yeni Kent Meydanı ve Yaşam Alanı ile Merkez Park projeleri hem üzerinde bulunan alanlarla şehrin değerine değer katacak hem de otoparklarıyla bu alanda önemli bir açığı kapatmış olacak. Kent Meydanı ve Yaşam Alanı 7/24 yaşayan, her yaştan vatandaşımızın faydalanacağı bir merkez olacak. Burada belediyemizin hizmet binası da yer alacak. Ancak projenin büyük çoğunluğu sosyal alanlardan oluşuyor. Merkez Park ile de bütünleştiğinde İnegöl’ümüz modern, örnek bir meydana ve şehir merkezine kavuşmuş olacak. Sembol bir meydan ortaya çıkacak burada.

dedi.

EN BÜYÜK KAZANIM OTOPARKLAR

Özellikle projelerin otopark bölümlerinin merkezdeki trafiği ve parklanma sorununu giderecek ölçüde olduğunu kaydeden Alper Taban,

Bir yanda Yeni Kent Meydanı ve Yaşam Alanı ile üzerinde İnegöl’e yakışacak tesisler, bir yanda yeşil meydan olarak ifade ettiğimiz, İnegöl’ün doğasını da yansıtan ve merkezde bu özelliği temsil eden, sosyal alanlarıyla şehrin yeni buluşma noktası Merkez Park… Üzeri ayrı bir değer olacak bu iki projemizin altını da en büyük ihtiyaçlarımızdan biri olan otoparklar ile donattık. Her iki meydanın da altı otopark olarak düzenlendi. Şehrin merkezinde çoğunluğu kapalı otopark olmak üzere toplamda 390 araçlık otopark kazanmış olacağız. Bu adım, aynı zamanda İnegöl’ümüzün merkezine nefes aldıracak. Projelerdeki en büyük kazanımın 390 araçlık otopark alanları olduğunu ifade edebilirim.

diye konuştu.

Öznur Dede