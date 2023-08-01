Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Arkeoloji Olimpiyatları’na katılan 10-15 yaş arası çocuklar, hem birbirleriyle yarıştılar hem de arkeoloji bilimi ve kültür varlıklarını daha yakından tanıma imkanı buldular.BURSA (İGFA) - Bursa’nın daha yaşanabilir şehir olması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, sosyal ve kültürel etkinliklere de ara vermeden devam ediyor.

Kültür Şube Müdürlüğü bünyesinde arkeoloji bilincinin oluşturulması ve uygulamalı saha çalışmalarının yapılması amacıyla oluşturulan Arkeoloji Kulübü ile bugüne kadar hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik eğitim çalışmaları düzenleyen Büyükşehir Belediyesi şimdi de Türkiye ve dünyada bir ilk olan Arkeoloji Olimpiyatlarına ev sahipliği yaptı.

Altıparmak’taki Bursa Millet Bahçesi’nde hafta sonu yapılan Arkeoloji Olimpiyatlarına arkeoloji meraklılara büyük ilgi gösterdi. Türkiye’nin sahip olduğu kültür varlıklarını yakından öğrenen 10-15 yaş arası çocuklar, tarihi çağların kronolojisini anlatan atölyeler ve etkinliklerle çağlar öncesine okçuluk yaptı.

Çocuklara yönelik eğlenceli atölye çalışmalarının yanında Kuklamanya sahne gösterisi ve açık hava sinema gösterimi de ilgiyle takip edildi.

Çocuklar kadar ailelerinin de keyifle takip ettiği etkinlikte maraton, mızrak atma, disk atma, hiyeroglif çözümleme, zaman tüneli ve nesneleri bulma yarışmaları çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. Tüm branşlarda alınan puanların toplamıyla dereceye girenlerin belirlendiği yarışma oldukça çekişmeli geçti. Birincilerin elektrikli kaykay, ikincilerin bisiklet ve üçüncülerin ise akıllı bileklikle ödüllendirildiği yarışmanın kazananları şöyle:

KIZLAR (13-15 YAŞ)

1.Aysu Ertaş

2.Elif Defne Durak

3.Ela İlhan

KIZLAR (10-12 YAŞ)

1.Bahar Sevinç Kızılırmak

2.Ecenaz Türkmen

3.Berrasu Güner

ERKEKLER (13-15 YAŞ)

1.Husanjan Temirov

2.Muhammed Kayra Öz

3.Fatih Kemal Gülsün

ERKEKLER (10-12 YAŞ)

1.Ömer Faruk Tuna

2.Salih Bahadır Doğru

3.Berat Tunç