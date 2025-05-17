Bir vatandaş, satın aldığı koltuğun içinde kavak ağacı, sunta ve çöp sünger kullanıldığını görünce tepki gösterdi. "Limon kasası mı bu?" diyerek sitem eden vatandaş, düşük fiyatın nedeninin kalitesiz malzemeler olduğunu belirtti.

Mobilya satın alan bir vatandaş, koltuğunun iç yapısını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Koltuğun içinde kullanılan malzemeleri inceleyen vatandaş, "Ustamız kavak ağacı koymuş, sunta koymuş, çöp sünger koymuş. Limon kasası mı bu?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Sosyal medyada yayımladığı videoda tepkisini dile getiren bir vatandaş, koltuğun uygun fiyatlı olmasının nedenini kalitesiz malzeme kullanımına bağlayarak, "Sonra neden ucuz diyoruz. Al işte, bu yüzden ucuz. Gerçekten helal olsun" sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Kısa sürede geniş yankı uyandıran görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı. Birçok kullanıcı, mobilya sektöründeki denetim yetersizliğine dikkat çekerek benzer sorunları yaşadıklarını ifade etti.