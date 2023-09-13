Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, gece saat 23.00 civarında Gümüşpınar Mahallesi'nde trajik bir olay yaşandı. Ormanlık alanda domuz avına katılan 72 yaşındaki Nail Akın, çalılıklarda hareket gördüğünde av tüfeğiyle ateş etti. Ancak bu anlık karar sonucunda, çalıların içinde bulunan 27 yaşındaki Tahsin Şen ve Ergün Akın ciddi yaralar aldı. Kalbine isabet eden saçma kurşunları nedeniyle 2 çocuk babası olan Tahsin Şen, olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer yaralı, Ergün Akın ise acil olarak hastaneye sevk edildi.