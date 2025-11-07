Türk futbolundaki bahis soruşturması derinleşmeye devam ederken, bugün dikkat çeken gelişmeler yaşandı. 17 hakem, bir Süper Lig kulübü başkanı ve bir futbol takımının eski sahibi ile eski dernek başkanı, “görevi kötüye kullanma” ve “müsabaka sonucunu etkileme” suçlamalarıyla gözaltına alındı. Bu gelişmelerin ardından TFF’deki iç soruşturmada da ardı ardına istifalar geldi.

45 Klasman Temsilcisi İstifa Etti

TFF'nin iç soruşturmasında bahis oynadıklarını kabul eden 45 klasman temsilcisi istifa etti.

Masak Raporları Da Gelecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma çerçevesinde MASAK raporları, HTS kayıtları, yurtiçi ve yurtdışındaki bahis sitelerine ilişkin abonelik bilgileri, bahis oynama kayıtları ve tanık beyanlarının toplandığını duyurdu. Açıklamada, “En az 5 yıllık geriye dönük dönemde binlerce kişi ve onlarca kuruma ait bu verilerin analiz edilmesi zaman almakta ve yoğun mesai gerektirmektedir. Analizler tamamlandıktan sonra gerçek şüpheliler tespit edilip, haklarında adli işlem yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

149 Hakeme Hak Mahrumiyet Cezası Verildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) bahis soruşturmasında, 149 hakeme 8 ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verdi, 3 hakem için inceleme sürüyordu.