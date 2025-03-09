Bursa’nın Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi ve Gemlik-Mudanya Çevreyolu'nda İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik Jandarma Timleri, Asayiş Timleri ve sivil ekiplerin katılımı ile motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim icra edildi. Yapılan denetimlerde 407 araç kontrol edilerek, 21 sürücüye 118 bin 140 lira trafik idari para cezası uygulandı. 6 motosiklet trafikten men edilirken, 2 motosiklet sürücüsü araç kullanmaktan men edildi.

Kurşunlu Mahallesi ve Gemlik-Mudanya Çevreyolu'nda özellikle hafta sonları motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA