Maçtan dakikalar
11. dakikada Holse'nin sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Marius Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ederson'un solundan ağlarla buluştu. 0-1
15. dakikada Musaba'nın sağ taraftan yerden ortasında ceza sahası içinde Guendouzi'nin gelişine vuruşunda top sol üst köşeden ağlara gitti. 1-1
21. dakikada Guendouzi'nin ceza yayı gerisi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak oyun alanına döndü.
23. dakikada Holse'nin savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Tomasson'un sol taraftan ortasında penaltı noktasının hemen sağında topla buluşan Marius Mouandilmadji, meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlara gönderdi. 1-2
58. dakikada Celil’in sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Elayis’in kafa vuruşunda Ederson, sağına gelen topu kontrol etti.
59. dakikada Holse’nin pasında Ntcham’ın penaltı noktasının solundan sert vuruşunda kaleci Ederson, sol üst köşeye yönelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.
66. dakikada Celil’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken top Ntcham’ın önünde kaldı. Ntcham’ın ceza yayının solundan vuruşunda meşin yuvarlak sağ yandan dışarı gitti.
70. dakikada sağ tarafta topla buluşan Levent Mercan’ın ceza yayı önüne kadar girdikten sonra sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden az farkla dışarı çıktı.
73. dakikada Kante’nin pasında Kerem’in ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak çok az farkla uzak kale direği dibinden dışarı gitti.
89. dakikada Asensio’nun ara pasında sol çaprazda topla buluşan Nene’nin vuruşunda kaleci Okan Kocuk’a da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2
90+5. dakikada Asensio’nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda seken topu arka direkte Sidiki Cherif tamamladı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Bilal Gölen, Candaş Elbil
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür (Yiğit Efe Demir dk. 61), Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Anthony Musaba (İsmail Yüksek dk. 61), N’Golo Kante (Fred dk. 75), Matteo Guendouzi, Archie Brown, Marco Asensio (Oğuz Aydın dk. 90+11), Kerem Aktürkoğlu (Dorgeles Nene dk. 75), Sidiki Cherif
Yedekler: Tarık Çetin, Mert Günok, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Alaettin Ekici
Teknik Direktör: Domenico Tedesco
Samsunspor: Okan Kocuk, Yunus Emre Çift (Toni Borevkovic dk. 46), Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Celil Yüksel (Ali Badra Diabate dk. 89), Antoine Makoumbou, Olivier Ntcham (Yalçın Kayan dk. 84), Joe Mendes (Elayis Tavsan dk. 46), Carlo Holse, Marius Mouandilmadji (Cherif Ndiaye dk. 79)
Yedekler: Efe Berat Töruz, İrfan Can Eğribayat, Enes Albak, Soner Gönül, Tanguy Coulibaly
Teknik Direktör: Thorsten Fink
Goller: Matteo Guendouzi (dk. 15), Dorgeles Nene (dk. 89), Sidiki Cherif (dk. 90+5) (Fenerbahçe), Marius Mouandilmadji (dk. 11 ve 23) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Ederson, Matteo Guendouzi, Domenico Tedesco (Fenerbahçe), Yunus Emre Çift, Joe Mendes, Toni Borevkovic, Rick van Drongelen, Antoine Makoumbou, Okan Kocuk (Samsunspor)