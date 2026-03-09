Bir vatandaşın gazı kontrol etmek için tuvalette çakmak çakması sonucu basınç patlaması meydana geldi.
Olay saat 03.00 sıralarında İnegöl'ün Orhaniye ve Mesudiye mahallelerinde ki bazı adreslerde meydana geldi. Orhaniye mahallesinde bir apartmanda ikamet eden vatandaşlar gaz kokusu almaya başladılar.

Apartman dairesinde ikamet eden bir vatandaş ise kokuyu alınca kontrol etmek için çakmak çaktı. Tuvalette çakılan Çakmaktan çıkan alev nedeniyle patlama ve harlama yaşandı.

Tuvalet giderindeki dışkı bir anda etrafa saçıldı. Vatandaşlar 112’yi arayarak yardım istedi. Olay yerine 112, AFAD, Polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin gaz ölçüm cihazlarında yapılan değerlendirmede, NSC(Yanıcı, Parlayıcı ve zehirligaz) olarak ölçüldü.

Bunun üzerine şikayet gelen apartmanlardaki vatandaşlar tahliye edilerek güvenlik şeritleri çekildi.
İtfaiye ekipleri sokaklardaki altyapı giderlerine köpük sıkarak gaz etkisini düşürmeye çalıştılar.

Olayı anlatan Süleyman Demir, "Lavabolardan gelen bir gazmış. Bir dairede oturan arkadaş kokuyu alınca çakmak çakmış ve patlama yaşanmış. Herhangi bir zarar yok Allaha şükür." dedi.

Muhabir: ÖZNUR ALKAN