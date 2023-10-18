Bursa'nın İznik ilçesinde, kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine jandarma tarafından gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda 5 kişi suçüstü yakalandı. İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi'nde yapılan kazı çalışmalarıyla ilgili istihbarat, jandarma ekiplerine ulaştı. Bu bilgiler üzerine, Cumhuriyet Savcılığı talimatı doğrultusunda şüphelilerin evlerini fotokapan kameralar ile takip etmeye başladılar.

Evlerinin bahçesinde kazı yaptıkları görülen ve define aradıkları iddia edilen İ.T, T.Ş, M.Ö, İ.D ve T.G adlı şüpheliler, jandarmanın düzenlediği operasyon sonucunda yakalandılar. Suçüstü yakalanan bu 5 kişi, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldüler. Jandarma, kaçak kazı yapılan bölgede başlattığı tahkikatı sürdürüyor.