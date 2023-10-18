Ankara'nın Etimesgut ilçesinde dün gece meydana gelen olayda, üç kişi taksiye binerek husumetli oldukları başka iki kişinin yanına giderek pompalı tüfekle ateş açtı. Olayın sonucunda çıkan çatışmada iki kişi yaralandı. Polis, dört şüpheliyi gözaltına aldı, ancak firari olan bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Olay, Alsancak Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında gerçekleşti. D.K., M.K. ve B.K. isimli şüpheliler, taksi şoförü Batuhan Biçer'in aracına binerek, aralarında husumet bulunan U.G. ve S.Ç.'yi bulmak amacıyla yola çıktılar. Üç kişi, U.G. ve S.Ç.'yi gördüklerinde araçtan inip pompalı tüfeklerle ateş açtılar. U.G. ve S.Ç. de silahla karşılık verdiler. Olayın ardından çevre sakinleri polisi ve sağlık ekiplerini haberdar ederek yardım istedi.

Çatışma sonucunda D.K. ve S.Ç. yaralandı ve taksi de saçmalarla zarar gördü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. D.K. ve S.Ç. ile B.K. ve M.K. polis tarafından gözaltına alındı. Firari olan U.G.'nin yakalanması için de polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Taksi şoförü Batuhan Biçer yaşananları anlatırken büyük bir korku yaşadığını ifade etti. Biçer, "Etimesgut'tan 3 yolcu aldım. Konumlarına geldiklerinde 'Dur' dediler. Şahsın üstünde polar vardı ve içinde pompalı tüfek olduğunu öğrendik. Olay yerine ulaşınca husumetlisini aradılar, beklemek zorunda kaldık. Ancak kimse gelmeyince 'Sür' dediler. Ben de arabayı sürdüm. Ardından karşı tarafla karşı karşıya geldiler. Bana 'Arabayı takip et' dediler. Sonra durduk ve karşı tarafla çatışmaya girdiler. Arabadakiler inince, ben de mecburen durdum. El freninin üzerine yattım ve sonra sağ ön koltuktan kaçtım. Kaçarken aracımdaki bir kişi vuruldu. Çok korktum çünkü aşırı bir ateş açıldı" şeklinde yaşadıklarını anlattı. Biçer ayrıca aracında 30 bin liralık zarar olduğunu belirtti.