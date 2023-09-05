Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla ilgili yaptığı açıklamada, ekonominin en önemli sorunlarından biri olan enflasyonla mücadelenin zaman alacağına dikkat çekti. Bakan Şimşek, "Enflasyonla mücadele süreci, sabır gerektiren bir dönem olacak. Şu an itibariyle bir geçiş dönemindeyiz" dedi. Ayrıca, enflasyonun kontrol altına alınması ve daha sonra azaltılması için parasal sıkılaşma, kredi politikaları ve gelir politikaları gibi çeşitli önlemlerin alınacağını belirtti ve kararlılıkla bu yönde adımlar atılacağının altını çizdi.

Bakan Şimşek aynı zamanda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) ve büyük işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla kredi garanti limitlerinin artırılmasına ilişkin önemli bir adım attıklarını da duyurdu. KOBİ'ler için kredi garanti limitini 100 milyon TL'den 150 milyon TL'ye, büyük işletmeler için ise 350 milyon TL'den 500 milyon TL'ye yükselttiklerini belirtti. Bu düzenlemelerin resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini aktaran Bakan Şimşek, bankacılık sektöründeki sınırlı kaynakları ülkenin yatırım, üretim ve ihracat potansiyelini artırmak için kullanacaklarını ve bu konuda kararlı olduklarını vurguladı.