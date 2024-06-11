Bursa’nın İnegöl ilçesinde öfkeli kardeş, ablasını defalarca bıçakladı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi’nde bir evde meydana geldi. Ammar A. (24) iş çıkışında evine gitti. Eve giren Ammar A., ablası Rahaf A. (28) ile tartışmaya başladı. Öfkelenen Ammar A. elindeki bıçakla ablasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Yaralı kadın, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın şüphelisi kardeş, polis ekiplerince suç aleti bıçakla yakalandı. Yaralı kadının tedavisi devam ederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.