

Bursa'nın Mudanya ilçesinde telefonla ulaştığı D.M.'ye (33) kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, telefonda konuştuğu kadına "kimlik kartlarınız yakaladığımız suçluların üzerinden çıktı" diyerek evdeki nakit para ve değerli ziynet eşyalarını bir çantaya koyup belirttiği adrese getirmesini istedi. Korkudan panikleyen D.M., evindeki 42 bin lira para, 3 bin 500 dolar, 22 gram altın, altın bilezik, altın kolye, altın yüzük, 2 adet kol saatini çantasına koyarak kendisine belirtilen adrese gitti. Bir sokak arasında çantasını almak için gelen şüpheliye teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan D.M., hemen 112 ekiplerini arayıp yardım istedi.

İstanbul'a kaçmış

İhbar üzerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri devreye girdi. Bölgedeki kameraları inceleyen ekipler, şüphelinin aynı suçlardan dosyası olan Kadriye Demet Ö., olduğunu tespit etti. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, izini sürdüğü dolandırıcının İstanbul'a kaçtığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler şüpheliyi saklandığı adreste gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen dolandırıcı, buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA