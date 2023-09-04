Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Bahariye mahallesinde meydana gelen yangında ev küle döndü.

Olay saat 05.00 sıralarında Bahariye mahallesinde İrfan Aksever'e ait ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını son anda fark eden aile zorlukla dışarıya çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın o sırada Bitişiğindeki ağıla da sıçradı. Ekipler alevlere müdahale ederek söndürdüler. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Öznur Dede