Yangın, Mudanya ilçesi Çekrice Mahallesi’nde orman dışı alanda başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri, alevlere karadan müdahale etmeye başladı. Yangının kontrol altına alınması amacıyla havadan da müdahale gerçekleştirilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak ve çevredeki alanlara sıçramasını önlemek için mücadelesi sürüyor.