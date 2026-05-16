Bursa'da Kurban Bayramı hareketliliği başladı. İsabey'de kurulan hayvan pazarına Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen besiciler, aylarca emek vererek büyüttükleri kurbanlıkları satabilmek için gece gündüz nöbet tutuyor. Gün boyu müşteri bekleyen celepler, geceleri ise hayvanlarının yanından ayrılmıyor.

Bu yıl pazarda adeta küçük bir kamp alanı oluştu. Daha önce açık alanlarda ve ahırlarda kalan satıcılar, bu kez kurdukları çadırlarda ve getirdikleri karavanlarda konaklamaya başladı. Hayvanlarının hemen yanında kalan besiciler, kurbanlıklarla koyun koyuna uyuyor. Bazı besiciler piknik tüplerinde yemek yapıp çay demlerken, bazıları ise nöbetleşe dinleniyor.

Pazarda büyükbaş kurbanlıkların fiyatı 140 bin liradan başlayıp 450 bin liraya kadar çıkarken, küçükbaş hayvanlar ise 25 bin liradan başlayıp 40 bin liraya kadar alıcı buluyor. Besiciler, bu yıl taleplerin yoğun olduğunu ve vatandaşların pazara yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Hayvanlarının başından ayrılmadıklarını söyleyen Deniz Üçkuydu, "Geceleri burada bekliyoruz. Hayvanlarımızın güvenliği için onlarla koyun koyuna uyuyoruz. Geceleri bazen kaçabiliyorlar. Bu sabah bile kaçmışlardı, 2 tane hayvan yakaladım dışarıda. Burada beklemeye mecburuz. Çadırlarımızı kurduk, karavan ile birlikte gelen bile oldu. Güvenlik kameralarımız da mevcut. Hayvanlarımızı büyüttük, başında nöbet tutuyoruz. Gündüzleri de müşterilerimizi bekliyoruz" dedi.

Besicilerden Mehmet Etyemez ise bu yıl çadır düzenine geçtiklerini belirterek, "Hayvanlarımızla koyun koyuna uyuyoruz, yataklarımızı bu sene çadırlara kurduk. Daha öncesinde yoktu. Bir veteriner arkadaşımız geldi, o kalırken çadır kurdu. İlk başta biz garipsedik, bazı arkadaşlar biraz yadırgadı. Sonra öyle daha iyi olduğunu anladık. Şimdi herkes çadır kuruyor, karavan ile gelen bile var. Hayvanlarımız kaçabiliyor, onları bağlıyoruz, bakıyoruz. Gündüz çalışan arkadaşlarımız olunca da biz uyuyoruz nöbetleşe. Kurban Bayramı'nı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Fiyatlar konusunda da konuşan Etyemez, "Pazarlık adı altında bazen hakkımız yeniyor. Bu hayvanları büyütmek kolay değil. Yemi, bakımı, veterineri, nakliyesi derken ciddi maliyetler oluşuyor. Vatandaş küçük bir araştırma yaptığında aslında fiyatların makul olduğunu görebilir. Biz aylarca emek veriyoruz, emeğimizin karşılığını almak istiyoruz" diye konuştu.