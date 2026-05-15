Sosyal medyada paylaşılan görüntüde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda satılan bir işletmede satılan çay ve sandviçin fiyatı tepki çekti.

Paylaşılan fişte bir bardak çay için 185 lira, bir sandviç için ise 550 lira ücret alındığı görüldü. Toplamda 735 liralık hesap sosyal medyada kullanıcılar arasında gündem oldu.

FİYATLARA TEPKİ

Kısa sürede yayılan görüntü sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Kullanıcılar özellikle havalimanlarındaki yiyecek-içecek fiyatlarının yüksekliğine tepki gösterdi.

Paylaşımın ardından sosyal medyada "havalimanı fiyatları" yeniden gündeme gelirken, kullanıcılar benzer deneyimlerini paylaşmaya başladı.