Bursa’nın İnegöl ilçesi Alanyurt güzergahında hizmet veren Yasemin Alıç yönetimindeki 16 M 06012 plakalı İnegöl Belediyesi halk otobüsünde yolculuk yapan 70'li yaşlardaki yaşlı bir adam aniden rahatsızlandı.

Durumu fark eden kadın halk otobüsü şoförü, vakit kaybetmeden 112 ekiplerine bilgi verdi. Sağlık ekipleri ile irtibata halindeyken güzergâhını değiştiren kadın şoför, yolcuyu doğrudan İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdü.

Hastane önüne ulaşan sürücü, fenalaşan vatandaşı sağlık ekiplerine teslim etti.

Olayın ardından gazetemize bir açıklama yapan Yasemin Alıç, "Normal güzergahıma çıktım, Alanyurt köy içine giriş yaptım. Orada ilk durakta yolcu aldım, amca da vardı. Sonra hareket ettim. Bir iki dakika geçmeden amcanın rahatsızlandığını fark ettik. Ondan sonra ben direksiyonda olduğum için yan tarafında duran bir beyefendiden rica ettim yardımcı olur musunuz diye. Çünkü amca tamamen baygın bir şekildeydi. Yolculara da rica ettim, arka tarafa doğru ilerleyin amcanın rahatı için. Sonra hemen şirketi aradım. Ondan sonra şirkete de bilgi verdikten sonra 112’yi aradım. 112’ye söyledim, güzergah üzerindeyim, yolcularım var, benim karşılayın diye sürekli onlarla iletişim halindeydik. Ama amca uyanmadı bayağı bir baygın kaldı. Sonra su filan döktük. Başına bez filan verdim. Ben sürekli hem direksiyona odaklanmak zorundaydım. Hem içerisi çok kalabalıktı. Amcayı da odaklanmak zorundaydım. Yani bir şey oldu diye korktum açıkçası. AVM’ye gelince güzergahı değiştirdim. Direktmen acil servise götürdüm. Oradaki yetkililere de bilgi verdim. Uzun süre baygın kaldığını, su döktüğümüzü uyandırmaya çalıştığımızı bu şekil yapmam gerekeni yaptım. Hani herhangi bir kişi olabilirdi. Belki ben de rahatsız olabilirdim. Ailem de olabilirdi. Yapmam gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Amcayı teslim ettikten sonra döndüm tekrar güzergahıma devam ettim" dedi.