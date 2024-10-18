Bursa'da, husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kürekli yumruklu kavgaya döndü. Polis ekiplerinin güçlükle ayırdığı kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki gurup sokak arasında karşı karşıya gelince sözlü tartışmaya başladı. Tartışma üzerine çevredekiler 112 Ekiplerine ulaşırken, tarafların tartışması kavgaya dönüştü. Olay yerine polis sevk edilirken, husumetliler birbirlerine kürek ve yumruklarla vurdu. Polis ekiplerinin güçlükle ayırdığı kavga anı ise kamera anbean yansıdı.

Kaynak: İHA