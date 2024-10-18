Açıklamada, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle Mayıs 2023'te yapılan bir operasyonla bu kişilerin, bebek acil hastalarını anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine sebep oldukları ve haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Bakanlık, ilgili hastaneler hakkında başlatılan inceleme sonucunda hukuki yaptırım süreçlerinin başlatıldığını duyurdu. Ayrıca, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarının kötü niyetli kişiler nedeniyle zedelenmesine izin verilmeyeceği vurgulandı. Yargı sürecinin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade eden Bakanlık, bu tür insanlık dışı davranışların karşısında duracaklarını belirtti.