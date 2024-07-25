Bursa'da bir meclis üyesine yönelik saldırı sonrası gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Olay, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bir meclis toplantısı sırasında yaşandı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, tartışma büyüyerek fiziksel saldırıya dönüştü.

Meclis üyesine saldıran şahıs, güvenlik güçleri tarafından hızla gözaltına alındı. Ancak yapılan soruşturma sonrasında, saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu karar, meclis üyeleri ve kamuoyu arasında tepkiyle karşılandı.

CHP Bursa İl Başkanı, saldırıya uğrayan meclis üyesine destek vererek, saldırının cezasız kalmaması gerektiğini ve adaletin yerini bulması için sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve gerekli adımların atılacağını açıkladı.

Yerel yönetim yetkilileri, meclis toplantılarında güvenliğin artırılması için ek önlemler alınacağını ifade etti. Saldırıya uğrayan meclis üyesi ise sağlık durumunun iyi olduğunu ve görevine devam edeceğini söyledi.