Bursa'da öğleden sonra başlayan ve kısa sürede şehri etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış, birçok soruna yol açtı.

Şiddetli yağışın etkisiyle Bursa'daki metro istasyonları su altında kalırken, Odunluk İstasyonu adeta bir göle dönmüştü.

BURULAŞ, yağışın ardından yaptığı açıklamada, metro seferlerindeki aksamaların saat 22.30 itibariyle sona erdiğini ve BursaRay seferlerinin normale döndüğünü duyurdu.

BURULAŞ'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Ekiplerimizin özverili çalışması sonucunda seferlerimize normal seyrinde devam etmekteyiz. Yaşanan sorun ile ilgili fizibilite çalışmaları yapılarak gerekli önlemleri alacağımızı bilgilerinize sunar, anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.